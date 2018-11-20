Андриевский: самое главное, уже видно, что «Сибирь» — команда

Главный тренер «Сибири» Александр Андриевский прокомментировал домашнюю победу со счётом 1:0 в матче КХЛ с «Салаватом Юлаевым».

«Нам нужна была сегодня победа, потому что дальше нас ждёт тяжёлый выезд на Дальний Восток. Сегодня попросили ребят отдать все силы, которые у них были, спасибо, что они это сделали.

Да, у нас были ошибки, особенно по игре в нашей зоне. Но самоотверженности и желания на нашей стороне было больше, может, отсюда такой результат.

Семь очков по итогам трёх последних матчей? Знаете, игра с «Куньлунем» стоит занозой. Но ребята от игры к игре добавляли, самое главное, что уже видно, что это команда», — сказал тренер на пресс-конференции.

«Сибирь» продлила победную серию до трёх матчей, в то время как клуб из Уфы прервал серию побед из трёх игр.



В следующем матче «Сибирь» 26 ноября сыграет на выезде с «Амуром», а «Салават Юлаев» 25 ноября примет в родных стенах минское «Динамо».