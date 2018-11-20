Няттинен удалён до конца матча «Автомобилист» – «Нефтехимик» за подножку

Нападающий «Нефтехимика» Йоонас Няттинен получил дисциплинарный штраф до конца гостевого матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Автомобилистом».
В конце второго периода финский хоккеист зацепил клюшкой по ногам защитника хозяев Михаила Мамкина. За это действие Няттинен получил «5+20», судьи обозначили фол как подножку.
Видео момента можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.
За ходом матча «Автомобилист» — «Нефтехимик» можно следить на «Чемпионате». Идёт третий период, счёт 3:1 в пользу гостей из Нижнекамска.
Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19
Регулярный чемпионат КХЛ начался 1 сентября 2018 года и завершится 22 февраля 2019 года. Плей-офф Кубка Гагарина пройдёт с февраля по апрель 2019 года.