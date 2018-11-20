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«Нефтехимик» разгромил «Автомобилист» — 6:2

«Нефтехимик» разгромил «Автомобилист» — 6:2
Хоккей / КХЛ

«Нефтехимик» победил «Автомобилист» со счётом 6:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ

Шайбами в составе команды из Нижнекамска отметились Андрей Нестрашил, Микаэль Руохомаа, Павел Падакин, Юусо Пуустинен (дубль) и Эмиль Галимов. За хозяев забивали Франсис Паре и Найджел Доус.

«Нефтехимик» прервал серию из четырёх подряд поражений в КХЛ, в то время как клуб из Екатеринбурга потерпел четвёртое поражение в сезоне

В следующем матче «Нефтехимик» 22 ноября сыграет на выезде с «Трактором», а «Автомобилист» в этот же день примет в родных стенах «Торпедо».

КХЛ - регулярный чемпионат
20 ноября 2018, вторник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
2 : 6
0:1, 1:2, 1:3
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 – Нестрашил (Шарипзянов) – 09:24 (5x4), 0:2 – Руохомаа (Полашек) – 27:30 (5x5), 0:3 – Падакин (Здунов) – 30:07 (5x5), 1:3 – Паре (Доус) – 39:10 (5x4), 1:4 – Пуустинен (Руохомаа) – 43:41 (5x5), 1:5 – Пуустинен – 45:19 (5x4), 1:6 – Галимов (Руохомаа, Пуустинен) – 50:32 (5x5), 2:6 – Доус (Голышев) – 57:00 (5x5)

Регулярный чемпионат КХЛ начался 1 сентября 2018 года и завершится 22 февраля 2019 года. Плей-офф Кубка Гагарина пройдёт с февраля по апрель 2019 года.

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