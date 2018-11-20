«Нефтехимик» разгромил «Автомобилист» — 6:2

«Нефтехимик» победил «Автомобилист» со счётом 6:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.



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Шайбами в составе команды из Нижнекамска отметились Андрей Нестрашил, Микаэль Руохомаа, Павел Падакин, Юусо Пуустинен (дубль) и Эмиль Галимов. За хозяев забивали Франсис Паре и Найджел Доус.



«Нефтехимик» прервал серию из четырёх подряд поражений в КХЛ, в то время как клуб из Екатеринбурга потерпел четвёртое поражение в сезоне



В следующем матче «Нефтехимик» 22 ноября сыграет на выезде с «Трактором», а «Автомобилист» в этот же день примет в родных стенах «Торпедо».

Регулярный чемпионат КХЛ начался 1 сентября 2018 года и завершится 22 февраля 2019 года. Плей-офф Кубка Гагарина пройдёт с февраля по апрель 2019 года.