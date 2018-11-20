Шейн Принс заменит Шарля Бертрана в составе «Сибири»

Сегодня, 20 ноября, стало известно, что «Сибирь» приобрела права на нападающего Шейна Принса у «Витязя». По информации «Чемпионата», Принс заменит в составе новосибирского клуба Шарля Бертрана, которого поместят в список отказов.

Французский хоккеист в последнее время перестал попадать в состав «Сибири». В нынешнем сезоне Бертран провёл 23 матча в рамках регулярного чемпионата КХЛ, забросил две шайбы и отдал одну голевую передачу при показателе полезности «-1» и восьми минутах штрафного времени.

Шейн Принс родился 16 ноября 1992 года в Рочестере, рост/вес: 180/88. На драфте НХЛ был выбран «Оттавой» под номером «61» во втором раунде.



Принс дебютировал в НХЛ в сезоне-2014/15. Последние три сезона 26-летний хоккеист провёл в системе «Нью-Йорк Айлендерс». В минувшем регулярном чемпионате Принс принял участие в 14 матчах, забросив одну шайбу и сделав одну результативную передачу при показателе полезности «-3» и 11 минутах штрафного времени. Всего сыграл в Национальной хоккейной лиге 128 матчей (12+26) и 11 в розыгрыше Кубка Стэнли (3+1).