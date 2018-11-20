Кен Хичкок стал главным тренером «Эдмонтон Ойлерз»

«Эдмонтон Ойлерз» объявил о назначении Кена Хичкока на пост главного тренера команды. На этом посту 66-летний специалист заменил Тодда Маклеллана, который возглавлял канадцев с 2015 года.

«Эдмонтон» занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ после 20 сыгранных матчей.

В прошлом сезоне Хичкок работал в «Далласе» и не смог вывести команду в плей-офф. После этого он покинул клуб и объявил о завершении тренерской карьеры.

Хичкок провёл в НХЛ 22 сезона, в течение которых возглавлял «Даллас» (1995-2002, 2017/18), который под его руководством завоевал Кубок Стэнли в 1999 году, «Филадельфию» (2002-2006), «Коламбус» (2006-2010) и «Сент- Луис» (2011-2017). За тренерскую карьеру Хичкок одержал 823 победы в 1536 матчах регулярных чемпионатов.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19