Потапов: красивого хоккея изначально не предвиделось, так и получилось

Нападающий «Ак Барса» Алексей Потапов подвёл итоги противостояния в матче с «Трактором» (3:0) в регулярном чемпионате КХЛ.

«Мы разбирали соперника, они здорово играют в средней зоне, в зоне обороны, поэтому красивого хоккея изначально не предвиделось. В принципе, так и получилось. Мы удачно забили один-два, им пришлось волей-неволей ехать в атаку. Соответственно, начали образовываться дыры, и мы выиграли на контратаках. Сегодня встречались две оборонительные команды, которые не должны были позволять друг другу играть в нападении.



Почему не исполняю послематчевые буллиты? У нас есть ребята, у которых мастерства — вагон и маленькая тележка. Я к ним не отношусь», — приводит слова Потапова сайт „Ак Барса“.