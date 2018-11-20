Губарев: у «Трактора» беспрецедентное на сегодняшний день количество травм

Генеральный менеджер «Трактора» Евгений Губарев прокомментировал ситуацию с травмированными игроками.



«Претензий к ребятам по самоотдаче, по старанию нет. Но всё-таки нам очень не хватает выбывших из строя лидеров. Беспрецедентное на сегодняшний день количество травм — у восьми ведущих хоккеистов. Из «Челмета» много своей молодёжи ставим в заявку, для ребят это шанс заиграть в КХЛ.



Но все с нетерпением ждём возвращения лидеров. В самое ближайшее время должны выйти Василий Демченко, Пол Щехура и Йонас Энлунд. Думаем, что к выездной серии к команде присоединится Евгений Рясенский. После декабрьской европаузы вернутся в строй Александр Шинин и Александер Бергстрём, ближе к Новому году — Артём Пеньковский, немного позже — Рихард Гюнге.



А сейчас команде необходимо терпеть и сражаться. Всех же истинных болельщиков просим поддержать ребят в это непростое для нас время», — цитирует Губарева сайт «Трактора».

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