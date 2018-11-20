Уодделл: в командах НХЛ знают, насколько хорош Себастьян Ахо

Генеральный менеджер «Каролины Харрикейнз» Дон Уодделл поделился мнением об игре финского нападающего «ураганов» Себастьяна Ахо.

«СМИ уделяют нам меньше внимания по сравнению с другими клубами. Но в других командах хорошо знают, насколько он хорош, и выпускают под него своих лучших игроков. А если говорить об интересе СМИ и популярности среди болельщиков, то он незаметен», — приводит слова Уодделла официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Ахо родился в финском городе Рауме и был задрафтован «Каролиной» во втором раунде под 35-м номером в 2015 году. В прошлом сезоне Ахо был лучшим в «Харрикейнз» по заброшенным шайбам (29) и набранным очкам (65).

Ранее об игре Ахо высказался главный тренер «Каролины» Род Бриндамор.