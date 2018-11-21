Макдэвид: Маклеллан нравился всем, только «Эдмонтон» играл слабо

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид прокомментировал отставку Тодда Маклеллана с поста главного тренера клуба. На этом посту Маклеллана заменил 66-летний Кен Хичкок.

«Конечно, я расстроен. Тодд нравился всем, но команда играла слабо, такой результат никого не устраивает. Перемены были необходимы.



Сложно сказать, что именно нам нужно. Мы все виноваты. Нельзя винить Тодда. Игроки в ответе за это. Но так устроен наш бизнес. Нам надо проснуться», – цитирует Макдэвида официальный сайт НХЛ.

Хичкок провёл в НХЛ 22 сезона, в течение которых возглавлял «Даллас» (1995-2002, 2017/18), который под его руководством завоевал Кубок Стэнли в 1999 году, «Филадельфию» (2002-2006), «Коламбус» (2006-2010) и «Сент- Луис» (2011-2017). За тренерскую карьеру Хичкок одержал 823 победы в 1536 матчах регулярных чемпионатов.