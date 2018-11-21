Торнтон вышел на 11-е место в истории НХЛ по голевым передачам, догнав Лемье

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Джо Торнтон отметился результативной передачей в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтон Ойлерз» (3:3, идёт третий период).

39-летний форвард ассистировал Маркусу Сёренсену, сделав таким образом 1033-ю голевую передачу в Национальной хоккейной лиге и повторив результат Марио Лемье. Легендарные канадцы теперь делят 11-е место. Следующей целью для Джо являются позиции Марселя Дионна (1040).

Видео можно посмотреть на странице «Cан-Хосе» в «Твиттере».

Рекорд лиги принадлежит Уэйну Гретцки (1963), второе место занимает Рон Фрэнсис (1249), топ-3 замыкает Марк Мессье (1193). В топ-10 также входят Рэй Бурк (1169), Яромир Ягр (1155), Пол Коффи (1135), Адам Оутс (1079), Стив Айзерман (1063) и Горди Хоу (1049).