Рашников: тяжело противостоять СКА и ЦСКА – и в финансовом, и в имиджевом плане

Президент магнитогорского «Металлурга» Виктор Рашников рассказал о самой запоминающейся победе за время работы в клубе, а также высказал своё мнение по поводу того, что ведущие клубы КХЛ финансируются государственными корпорациями.

«Неглавных побед не бывает, каждая – самая главная. А вот самая запоминающаяся для меня была, пожалуй, в 1999 году. Тогда «Металлург» впервые победил и в чемпионате страны, и в Евролиге. Журналисты говорили даже про хет-трик, ведь наши хоккеисты получили в тот год три комплекта золотых медалей – за победы в Евролиге, регулярном чемпионате России и в плей-офф. Годом ранее мы выиграли Кубок России – тоже престижный трофей, но первая победа в чемпионате страны и главном клубном турнире Старого Света случились именно в 1999 году – это незабываемо! Врезалось в память и наше второе чемпионство в Евролиге, добытое в 2000 году в Лугано. В полуфинальном матче мы тогда проигрывали финскому ТПС – 0:3, но в третьем периоде забросили пять шайб! Ощущение было такое, что всё происходит как в сказке.



Сейчас, впрочем, хоккейный чемпионат в России, перешедший на «рельсы» Континентальной хоккейной лиги, стал совершенно другим, и выиграть его гораздо сложнее и престижнее. Разделение клубов на дивизионы, отказ от туровой системы, ограничение заявки клуба, появление зарубежных клубов, увеличение серии на всех этапах плей-офф до четырех побед одной из команд – всё это изменило нашу лигу. В чём-то даже до неузнаваемости. Плохо это или хорошо – мнения существуют разные. Важно только, чтобы КХЛ действовала на благо нашего хоккея, способствовала его развитию и обеспечила выход на ведущие позиции в мире.



Ведущие клубы лиги финансируются государственными корпорациями? По-моему, было бы правильнее, если бы они финансировали саму КХЛ, а лига уже перераспределяла средства между клубами в равных долях. Таким монстрам, как СКА или ЦСКА, очень тяжело противостоять – и в финансовом, и в имиджевом плане. Хотя, как показывает практика, удаётся. За последние три сезона Кубок Гагарина дважды выиграли клубы Восточной конференции, и оба раза в финальной серии они победили тот самый могучий ЦСКА», — сказал Рашников «Чемпионату».