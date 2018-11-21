Кучеров: на месте Нюландера я бы сделал то же самое

Форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров поделился мнением о контрактной ситуации нападающего «Торонто Мэйпл Лифс» Вильяма Нюландера.

«На его месте я бы сделал то же самое. Не знаю, что происходит у них в «Торонто», но каждая команда хотела бы себе такого игрока. По-прежнему считаю, что он станет великолепным игроком, отличным плеймейкером, отличным снайпером. Сейчас у каждого есть мнение на его счёт, но, как только он начнёт играть, он всем всё докажет и все разговоры будут только о хоккее. Если он считает, что он прав, то поступает правильно.

Если он не сыграет в этом году, то каждая команда захочет заполучить его в следующем. Посмотрите, какие контракты заключаются в лиге сейчас. Он невероятный игрок, и то, что ему предлагают, — не для его уровня. Уверен, что ему будут платить очень много», — цитирует Кучерова Sportsnet.

Если договор не будет подписан до 1 декабря, то Нюландер не сможет играть в НХЛ в нынешнем сезоне, а будущим летом станет неограниченно свободным агентом.