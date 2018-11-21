«Амур» — «Спартак»: объявлены составы команд

Стали известны составы «Амура» и «Спартака» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра пройдёт в Хабаровске сегодня, 21 ноября, начало встречи — в 12:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ
«Амур»:
Мурыгин (Аликин);
Кузьмин — Коларж, Файзуллин — Пьянов — Лазарев;
Воробьёв— Корягин, Руденков — Рассказов — Зогорна;
Йордан — Атюшов, Вл. Ушенин— Вяч. Ушенин— Горшков;
Журавлёв, Попугаев — Железков— Дедунов.
«Спартак»:
Беспалов (Трушков);
Кутейкин – Дыбленко, Карсумс – Зубов – Даугавиньш;
Калинин – Григорьев, Фёдоров – Ганзл – Хохлачёв;
Гончаров – Провольнев, Никонцев– Максвелл– Лещенко;
Злобин – Воронин – Трунёв, Цыплаков, Кравченко.
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А «Спартак» возьмёт два очка в Хабаровске.