«Амур» — «Спартак»: объявлены составы команд

Стали известны составы «Амура» и «Спартака» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра пройдёт в Хабаровске сегодня, 21 ноября, начало встречи — в 12:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ

«Амур»:



Мурыгин (Аликин);

Кузьмин — Коларж, Файзуллин — Пьянов — Лазарев;

Воробьёв— Корягин, Руденков — Рассказов — Зогорна;

Йордан — Атюшов, Вл. Ушенин— Вяч. Ушенин— Горшков;

Журавлёв, Попугаев — Железков— Дедунов.

«Спартак»:



Беспалов (Трушков);

Кутейкин – Дыбленко, Карсумс – Зубов – Даугавиньш;

Калинин – Григорьев, Фёдоров – Ганзл – Хохлачёв;

Гончаров – Провольнев, Никонцев– Максвелл– Лещенко;

Злобин – Воронин – Трунёв, Цыплаков, Кравченко.