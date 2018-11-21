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«Сан-Хосе» — «Эдмонтон» — 3:4 ОТ. Видеообзор первого матча «Ойлерз» при Хичкоке

«Сан-Хосе» — «Эдмонтон» — 3:4 ОТ. Видеообзор первого матча «Ойлерз» при Хичкоке
Хоккей / НХЛ

«Сан-Хосе Шаркс» уступил «Эдмонтон Ойлерз» в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча прошла на арене «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе и закончилась со счётом 3:4 ОТ (2:1, 1:1, 0:1, 0:1).

21-летний Коннор Макдэвид забросил 100-ю шайбу в Национальной хоккейной лиге. Его ассистентами выступили Леон Драйзайтль и Адам Ларссон. 39-летний Джо Торнтон ассистировал Маркусу Сёренсену, сделав таким образом 1033-ю голевую передачу в Национальной хоккейной лиге и повторив результат Марио Лемье. В овертайме победу гостям принёс Леон Драйзайтль, а голевой пас в активе Макдэвида.

Для «Эдмонтона» это был первый матч под руководством Кена Хичкока, который вчера, 20 ноября, занял пост главного тренера.

Видеообзор лучших моментов матча доступен на «Чемпионате».

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