Сегин: «Даллас» абсолютно уверен в Худобине, он способен выполнить работу

Голкипер «Даллас Старз» Бен Бишоп пропустит как минимум неделю из-за травмы нижней части тела, полученной в ходе матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Рейнджерс» (1:2).

Бишоп получил по ходу второго периода травму и не смог продолжить встречу после перерыва. Его заменил Антон Худобин, который и пропустил решающую шайбу от Филипа Хитила. Теперь российский вратарь становится на время первым номером «Старз», а роль его бэкапа будет исполнять голкипер «Техас Старз» Лэндон Боу.

«Я не знаю подробностей состояния Бишопа, но Худобин тоже способен выполнить работу. В Худобине мы абсолютно уверены», — сказал нападающий «звёзд» Тайлер Сегин.

«Думаю, что именно благодаря Бишопу и Худобину мы находимся там, где мы есть. Наши вратари здорово играют на протяжении всего сезона», — сказал капитан команды Джейми Бенн.