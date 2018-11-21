Московское «Динамо» отказалось от услуг Максима Пестушко

Московское «Динамо» отказалось от услуг нападающего Максима Пестушко, приняв решение не подписывать полноценный контракт, информирует официальный сайт клуба. 9 ноября Максим подписал пробный контракт, в рамках которого провёл три официальных матча. За отведённый период игрок результативных баллов не набрал.

33-летний нападающий в третий раз выступал за московскую команду. Пестушко является одним из лучших игроков «Динамо» в истории КХЛ. В 232 матчах за бело-голубых он забросил 64 шайбы, что является вторым результатом в истории «Динамо» (рекорд принадлежит Денису Кокареву — 67 шайб).

В минувшем сезоне опытный форвард защищал цвета «Югры». В 53 матчах регулярного чемпионата Максим забросил 7 шайб и сделал 19 результативных передач.