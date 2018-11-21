В «Адмирале» назначили врио гендиректора и нового спортивного директора

Михаил Дудченко, ранее занимавший пост заместителя гендиректора по безопасности, назначен врио генерального директора ХК «Адмирал». Спортивным директором клуба будет Эдуард Смирнов, информирует официальный сайт приморского клуба.

Эдуард Смирнов — воспитанник челябинской школы хоккея, выпускник московского Института физической культуры, тренер-преподаватель физической культуры по хоккею с шайбой. Принимал участие в турнирах за детские сборные своего региона, чемпион СССР среди студентов, победитель Первенства России среди команд второй лиги, мастер спорта по хоккею. В качестве тренера команды МВД города Москвы дважды приводил своих подопечных к победе на Всемирных играх полицейских и пожарных. Участвовал в организации спортивных соревнований международного уровня.

19 ноября «Адмирал» покинул генеральный директор Сергей Сошников. Приморский клуб занимает последнее место в Восточной конференции, набрав 14 очков после 30 матчей. В активе команды Сергея Светлова пять побед и 24 поражения. От зоны плей-офф «моряки» отстают на 14 очков.