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«Торпедо» объявило состав на уральский выезд

«Торпедо» объявило состав на уральский выезд
Хоккей / КХЛ

Сегодня, 21 ноября, нижегородское «Торпедо» отправилось на заключительный осенний выезд в нынешнем сезоне, информирует официальный сайт клуба. В рамках предстоящей игровой недели команда проведёт поединки с конкурентами по Восточной конференции: «Автомобилистом», «Трактором», «Металлургом» и «Ак Барсом».

В турне по маршруту Екатеринбург — Челябинск — Магнитогорск — Казань команда отправилась в следующем составе:

Вратари: Станислав Галимов, Андрей Тихомиров, Денис Костин;

Защитники: Денис Баранцев, Дмитрий Родионычев, Мэтью Боди, Юрий Сергиенко, Антон Волченков, Филип Хольм, Михаил Орлов, Дмитрий Коробов;

Нападающие: Данил Веряев, Дмитрий Сёмин, Роберт Саболич, Кирилл Ураков, Владимир Галузин, Денис Паршин, Михаил Варнаков, Энди Миле, Эндрю Кэйлоф, Михаил Смолин, Дамир Жафяров, Павел Макаренко, Дмитрий Марковин, Никита Сетдиков, Даниил Ильин.

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