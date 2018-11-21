«Торпедо» объявило состав на уральский выезд

Сегодня, 21 ноября, нижегородское «Торпедо» отправилось на заключительный осенний выезд в нынешнем сезоне, информирует официальный сайт клуба. В рамках предстоящей игровой недели команда проведёт поединки с конкурентами по Восточной конференции: «Автомобилистом», «Трактором», «Металлургом» и «Ак Барсом».

В турне по маршруту Екатеринбург — Челябинск — Магнитогорск — Казань команда отправилась в следующем составе:

Вратари: Станислав Галимов, Андрей Тихомиров, Денис Костин;

Защитники: Денис Баранцев, Дмитрий Родионычев, Мэтью Боди, Юрий Сергиенко, Антон Волченков, Филип Хольм, Михаил Орлов, Дмитрий Коробов;

Нападающие: Данил Веряев, Дмитрий Сёмин, Роберт Саболич, Кирилл Ураков, Владимир Галузин, Денис Паршин, Михаил Варнаков, Энди Миле, Эндрю Кэйлоф, Михаил Смолин, Дамир Жафяров, Павел Макаренко, Дмитрий Марковин, Никита Сетдиков, Даниил Ильин.