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«Амур» в серии буллитов победил «Спартак», Мурыгин и Беспалов отыграли на ноль

«Амур» в серии буллитов победил «Спартак», Мурыгин и Беспалов отыграли на ноль
Хоккей / КХЛ

«Амур» встречался со «Спартаком» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра состоялась в Хабаровске и закончилась со счётом 1:0 Б в пользу подопечных Николая Борщевского.

В основное и дополнительное время зрители голов не увидели, а одним из самых ярких моментов игры стало удаление нападающего гостей Каспарса Даугавиньша. На 49-й минуте матча хоккеист ударил клюшкой защитника хозяев Дениса Кузьмина. За это действие Даугавиньш получил удаление «5+20» с формулировкой «удар клюшкой». На последних секундах овертайма Мартиньш Карсумс убежал «один в ноль» с вратарём «Амура» и угодил в перекладину. В серии буллитов точнее оказались хозяева — победу «тиграм» принесли попытки Томаша Зогорны и Владислава Ушенина. Матч на ноль провели вратарь «Амура» Алексей Мурыгин и голкипер «Спартака» Никита Беспалов. Серию буллитов выиграл Евгений Аликин, заменивший Мурыгина после овертайма.

КХЛ - регулярный чемпионат
21 ноября 2018, среда. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
1 : 0
0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0
Спартак
Москва
1:0 – Ушенин Владислав – 65:00 ( ПБ)

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

Видеообзор лучших моментов матча также можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Каспарс Даугавиньш удалён до конца матча с «Амуром» за удар клюшкой
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