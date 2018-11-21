«Амур» в серии буллитов победил «Спартак», Мурыгин и Беспалов отыграли на ноль

«Амур» встречался со «Спартаком» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра состоялась в Хабаровске и закончилась со счётом 1:0 Б в пользу подопечных Николая Борщевского.

В основное и дополнительное время зрители голов не увидели, а одним из самых ярких моментов игры стало удаление нападающего гостей Каспарса Даугавиньша. На 49-й минуте матча хоккеист ударил клюшкой защитника хозяев Дениса Кузьмина. За это действие Даугавиньш получил удаление «5+20» с формулировкой «удар клюшкой». На последних секундах овертайма Мартиньш Карсумс убежал «один в ноль» с вратарём «Амура» и угодил в перекладину. В серии буллитов точнее оказались хозяева — победу «тиграм» принесли попытки Томаша Зогорны и Владислава Ушенина. Матч на ноль провели вратарь «Амура» Алексей Мурыгин и голкипер «Спартака» Никита Беспалов. Серию буллитов выиграл Евгений Аликин, заменивший Мурыгина после овертайма.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

Видеообзор лучших моментов матча также можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.