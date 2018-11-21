Московское «Динамо» объявило состав на выезд, информирует официальный сайт клуба.

После небольшого пребывания на базе в Новогорске динамовцы вновь отправились на выезд по маршруту Ярославль — Череповец.

В состав делегации вошли 27 хоккеистов.

Вратари: Александр Ерёменко, Иван Бочаров, Димитрий Райко.

Защитники: Артём Волков, Дмитрий Вишневский, Егор Зайцев, Миика Койвисто, Андрей Миронов, Виталий Меньшиков, Илья Никулин, Алексей Пепеляев, Андрей Прибыльский, Юусо Хиетанен.

Нападающие: Андрей Алексеев, Владимир Брюквин, Егор Бабенко, Владислав Ефремов, Иван Игумнов, Микс Индрашис, Дмитрий Кагарлицкий, Вячеслав Кулёмин, Евгений Мозер, Иван Муранов, Игорь Макаров, Александр Петрунин, Вадим Шипачёв, Дмитрий Моисеев.