КХЛ дисквалифицировала Йоонаса Няттинена на один матч

КХЛ дисквалифицировала нападающего «Нефтехимика» Йоонаса Няттинена на один матч, информирует официальный сайт лиги.

Нападающий «Нефтехимика» Йоонас Няттинен получил дисциплинарный штраф до конца гостевого матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Автомобилистом». В конце второго периода финский хоккеист зацепил клюшкой по ногам защитника хозяев Михаила Мамкина.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Нефтехимика» Йоонаса Няттинена по п. 1.11 статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу», — сказано в официальном заявлении КХЛ.

Видео момента также можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.