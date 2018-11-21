Вл. Ушенин: «Спартак» сыграл грамотно, у «Амура» было много технического брака

Нападающий «Амура» Владислав Ушенин поделился эмоциями после матча со «Спартаком» (1:0 Б).



«Сегодня у нас было много технического брака, плюс где-то «Спартак» ничего не позволял. Они сыграли очень грамотно, загоняли нас — отсюда постоянные потери шайбы. Проблемы с большинством? Соперник сегодня постоянно нас атаковал, отбирал шайбу и сразу выбрасывал, тем не менее сумели забить гол — после отмены тоже удалось встать в зоне, создать несколько моментов.



Отмена заброшенной шайбы не сказалась, при счёте 0:0 это не так важно, как если бы мы уступали, надо было играть до конца и побеждать. Сейчас будет небольшая пауза между матчами, возможно, она пойдёт нам на пользу», — передаёт слова Ушенина корреспондент «Чемпионата» Егор Параскун.

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