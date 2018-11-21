«Куньлунь» переиграл минское «Динамо», забросив четыре шайбы

«Куньлунь Ред Стар» обыграл минское «Динамо» со счётом 4:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который состоялся в Китае.



В первом периоде в ворота гостей влетели две шайбы, авторами которых стали Олли Палола и Кори Кейн, отличившиеся в равных составах. Во втором игровом отрезке преимущество хозяев укрепил Джастин Фонтейн, огорчивший голкипера гостей Юнаса Энрота. На старте третьей двадцатиминутки подопечные Андрея Сидоренко сумели отыграть один гол стараниями Дениса Казионова, но на большее их не хватило. В концовке окончательный счёт установил Ондржей Витасек.



Минчане потерпели третье поражение в последних четырёх матчах, а «драконы» одержали вторую победу подряд. 23 ноября «Динамо» встретится с «Адмиралом», а «Куньлунь» в этот же день примет «Спартак».

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.