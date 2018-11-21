Форвард «Флориды» Трочек перенёс операцию и выбыл на неопределённый срок

Нападающий «Флориды Пантерз» Винсент Трочек успешно перенёс операцию на повреждённой лодыжке и выбыл из строя на неопределённый срок. Об этом сообщает официальный сайт клуба со ссылкой на генерального менеджера Дэйла Тэллона.



25-летний хоккеист получил травму во время выездного матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Оттавой Сенаторз» (7:5). Он покинул лёд на носилках.



«Винни – настоящий боец и один из лидеров нашего клуба. Всегда тяжело наблюдать, когда хоккеист такого калибра получает подобную травму. Впрочем, мы уверены, что Трочек полностью восстановится от повреждения и вернётся на лёд в нынешнем сезоне», — сказал Тэллон.



В этом сезоне Трочек провёл 18 матчей в регулярном чемпионате и набрал 14 (3+11) очков.

Посмотреть видео травмы можно на канале Sportsnet в Youtube.