Источник: белорусские игроки перестали считаться легионерами в КХЛ

Белорусские игроки официально перестали считаться легионерами в Континентальной хоккейной лиге, соответствующие правки внесены в регламент лиги, сообщает «Р-Спорт».



Ранее президент КХЛ Дмитрий Чернышенко сообщил, что белорусские хоккеисты не считаются легионерами, но в ноябре стало известно, что «Сибирь» может заявить белорусского защитника Павла Воробья только как легионера.



«Определение статуса «иностранный игрок» для хоккеистов, а также в связи с этим ограничения для клубов осуществляются согласно Закону о спорте, нормативным актам Минспорта России и ФХР. Белорусы не являются легионерами, но необходимо внести технические правки в Регламент КХЛ, которые примет совет директоров КХЛ в ближайшее время. После утверждения указанных изменений все процедурные вопросы будут решены», — заявили ранее «Чемпионату» в пресс-службе КХЛ.