ЦСКА — «Сочи»: Линден Вей вернулся в состав «армейцев»

Стали известны составы на матч между ЦСКА и ХК «Сочи», который состоится сегодня, 21 ноября, на «ЦСКА Арене», сообщает с места событий корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов. Начало встречи – в 19:30 мск.

ЦСКА:

Сорокин (Скотников)

Дальбек – Робинсон, Капризов – Вей – Григоренко;

Нестеров – Блажиевский, Скотт – Андронов – Хансен;

Романов – Марченко, Слепышев – Светлаков – Телегин;

Пашнин, Толчинский – Карнаухов – Попов, Ртищев.

ХК «Сочи»:

Шикин (Кочетков);

Воробьёв – Щитов, О’Делл – Росен – Бочаров;

Йокипакка – Александров, Старков – Томилин – Шмелёв;

Рыков – Овитю, Полунин – Точицкий – Капустин;

Зборовский, Беляев – Калетник – Акмадьдинов, Алтыбармакян.

Победная серия ЦСКА насчитывает десять матчей.