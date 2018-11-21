ЦСКА — «Сочи»: Линден Вей вернулся в состав «армейцев»

Стали известны составы на матч между ЦСКА и ХК «Сочи», который состоится сегодня, 21 ноября, на «ЦСКА Арене», сообщает с места событий корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов. Начало встречи – в 19:30 мск.
ЦСКА:
Сорокин (Скотников)
Дальбек – Робинсон, Капризов – Вей – Григоренко;
Нестеров – Блажиевский, Скотт – Андронов – Хансен;
Романов – Марченко, Слепышев – Светлаков – Телегин;
Пашнин, Толчинский – Карнаухов – Попов, Ртищев.
ХК «Сочи»:
Шикин (Кочетков);
Воробьёв – Щитов, О’Делл – Росен – Бочаров;
Йокипакка – Александров, Старков – Томилин – Шмелёв;
Рыков – Овитю, Полунин – Точицкий – Капустин;
Зборовский, Беляев – Калетник – Акмадьдинов, Алтыбармакян.
Победная серия ЦСКА насчитывает десять матчей.
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