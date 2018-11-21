Брызгалов: Панарин уже суперзвезда, а на большом рынке станет более раскрученным

Известный вратарь Илья Брызгалов поделился мнением о перспективах нападающего «Коламбус Блю Джекетс» Артемия Панарина.



Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19



«Панарин и является суперзвездой. Это лидер «Коламбуса», он набирает много очков, обладает невероятным мастерством. Это зависит от того, на каком рынке ты играешь, насколько ты раскручен. В команде большого рынка о тебе будут больше говорить. Контракт он будет подписывать не по раскрученности, а по очкам. Будет сравнивать себя с другими: «У меня 90 очков, и у Овечкина 90 очков. Он получает столько, и я должен получать примерно столько же».



К нему будет приковано больше внимания, в больших городах можно получить персональные рекламные контракты. Скажем, он играет клюшкой CCM, в «Коламбусе» он за это одну сумму получает, а в «Рейнджерс» будет уже другую. В «Коламбусе» он не может рекламировать протеиновый шейк, а в «Рейнджерс» ему обязательно его дадут как главной звезде. Большой рынок даёт больше возможностей для заработка, помимо хоккея», — сказал Брызгалов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

«Время «Питтсбурга» и «Чикаго» прошло». Брызгалов – об НХЛ Панарин – суперзвезда, Торторелла – старый динозавр, а Ковальчук не виноват в провале «Лос-Анджелеса».