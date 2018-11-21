«Автомобилист» поместил в список травмированных Никиту Трямкина

Защитник «Автомобилиста» Никита Трямкин помещён в список травмированных, сообщает официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.



24-летний хоккеист не поможет уральскому клубу до 7 декабря. В нынешнем сезоне Трямкин провёл 21 матч, забросил одну шайбу и отдал четыре результативные передачи при показателе полезности «+7» и 17 минутах штрафного времени. Защитник не выходил на лёд с 16 ноября — в этот день подопечные Андрея Мартемьянова обыграли на выезде минское «Динамо» (4:0).



«Автомобилист» занимает первое место в таблице Восточной конференции, набрав 53 очка в 30 матчах. 22 ноября уральская команда встретится на своей площадке с «Торпедо». В четырех предыдущих матчах клуб из Екатеринбурга потерпел три поражения.

Гуськов: публикация зарплат не деморализовала «Автомобилист», просто у них спад