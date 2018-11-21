СКА объявил состав на четырёхматчевую выездную серию

СКА отправился на четырёхматчевую выездную серию, информирует пресс-служба клуба.



На выезд отправились следующие игроки:



вратари Павел Давыдюк, Магнус Хелльберг, Евгений Хвостов, Игорь Шестёркин;



защитники Антон Белов, Владислав Гавриков, Андрей Зубарев, Роман Рукавишников, Давид Рундблад, Владислав Сёмин, Василий Токранов, Динар Хафизуллин;



нападающие Александр Барабанов, Алексей Бывальцев, Никита Гусев, Павел Дацюк, Илья Каблуков, Максим Карпов, Евгений Кетов, Ярно Коскиранта, Алексей Кручинин, Андрей Кузьменко, Олег Ли, Иван Морозов, Сергей Плотников, Николай Прохоркин, Виктор Тихонов, Наиль Якупов.



В ходе выездной серии «армейцы» встретятся с «Северсталью» (22 ноября), ЦСКА (24 ноября), рижским «Динамо» (26 ноября) и «Витязем» (28 ноября).

Московское «Динамо» объявило состав на выезд