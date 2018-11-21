ЦСКА обыграл «Сочи», продлив победную серию до 11 матчей

ЦСКА обыграл ХК «Сочи» со счётом 2:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который состоялся в Москве.



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«Армейцы» открыли счёт на 15-й минуте стараниями Грегга Скотта, которому ассистировали Линден Вей и Михаил Григоренко. Московская команда отличилась спустя пять секунд после того, как черноморский клуб отыграл две минуты в меньшинстве вследствие удаления за нарушение численного состава. В концовке гости заменили вратаря на шестого полевого игрока и московский клуб укрепил преимущество благодаря голу Антона Слепышева. Голкипер ЦСКА Илья Сорокин отыграл на ноль, попутно установив клубный рекорд по продолжительности сухой серии.



Подопечные Игоря Никитина продлили победную серию до 11 матчей. Команда Сергея Зубова проиграла впервые в последних четырёх встречах.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.