Никитин: не готов обсуждать возвращение Мамина, официальной информации нет

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин поделился эмоциями после домашнего матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Сочи» (2:0).



«Игра шла до самого конца, вратари с обеих сторон много выручали. Ребята старались, но не получалось забивать. Соперник бился хорошо, много прессинговал. Мы где-то ошибались, но играли самоотверженно, за счёт этого и победили.



Как мы будем использовать вернувшегося в ЦСКА Мамина? Я сейчас не готов обсуждать информацию, которая появилась в прессе. Официальной информации нет. Когда появится подтверждение, тогда всё и обсудим», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ Максим Мамин сыграл в семи матчах, в которых результативными действиями не отметился. У россиянина показатель полезности «-2» и 5 минут штрафа.