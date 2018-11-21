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Никитин: не готов обсуждать возвращение Мамина, официальной информации нет

Никитин: не готов обсуждать возвращение Мамина, официальной информации нет
Хоккей / КХЛ

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин поделился эмоциями после домашнего матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Сочи» (2:0).

«Игра шла до самого конца, вратари с обеих сторон много выручали. Ребята старались, но не получалось забивать. Соперник бился хорошо, много прессинговал. Мы где-то ошибались, но играли самоотверженно, за счёт этого и победили.

Как мы будем использовать вернувшегося в ЦСКА Мамина? Я сейчас не готов обсуждать информацию, которая появилась в прессе. Официальной информации нет. Когда появится подтверждение, тогда всё и обсудим», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ Максим Мамин сыграл в семи матчах, в которых результативными действиями не отметился. У россиянина показатель полезности «-2» и 5 минут штрафа.

Нападающий «Флориды» Максим Мамин будет играть за ЦСКА до конца сезона-2018/19
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