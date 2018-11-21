Сорокин — о рекорде ЦСКА: я за статистикой не слежу, вообще неинтересно

Вратарь ЦСКА Илья Сорокин после победы в матче с ХК «Сочи» (2:0) поделился мнением о клубном рекорде. Голкипер обновил достижение по продолжительности сухой серии.



«Интересная игра, быстро прошла, потому что было мало свистков, мало остановок. Команда хорошо отработала в обороне. «Сочи» — неудобный соперник? Хорошая команда, которая играет в очень плотный хоккей и не даёт создавать много моментов. Поэтому с ними всегда получаются игры в одну-две шайбы.



Мне невозможно забить? На тренировках забивают, спросите у ребят. Я установил клубный рекорд? Не слежу за статистикой, вообще неинтересно.



Следующий матч со СКА? Будет боевой матч, а там поживём — увидим. В КХЛ много сильных соперников. О победной серии мы не думаем, настраиваемся на каждый отдельный матч.



Меня выбрали на Матч звёзд? Положительные эмоции. Буду ли что-то готовить? Ещё есть время подумать. Может быть, что-то и придумаю», — передаёт слова Сорокина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Илья Сорокин обновил рекорд ЦСКА по продолжительности сухой серии