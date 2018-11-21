Капризов: СКА — самый сильный соперник в КХЛ? Так только со стороны кажется

Нападающий ЦСКА Кирилл Капризов поделился мнением о победе в матче с ХК «Сочи» (2:0).



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«Два матча с этой командой по буллитам завершились, сейчас такой вязкий матч был. Где-то моменты не реализуем, они здорово от обороны играют. Победная серия? До этого тоже вроде длинная серия была, только один матч проиграли, потом опять стали выигрывать. Не зацикливаемся особо на этом, настраиваемся на каждый отдельный матч. Следующая игра будет очень сложная.



СКА — самый сильный соперник в КХЛ? Много сильных соперников в лиге, так только кажется кому-то со стороны. Болельщикам, наверное. Внутри команды по-другому ощущается. Очень много сильных команд, та же Казань, например», — передаёт слова Капризова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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