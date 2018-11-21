Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр :
Главная / Хоккей /

Александр Сёмин принёс «Витязю» победу в матче с рижским «Динамо»

Александр Сёмин принёс «Витязю» победу в матче с рижским «Динамо»
Хоккей / КХЛ

«Витязь» одолел рижское «Динамо» со счётом 2:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который состоялся в столице Латвии.

Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ

Марек Гривик пробил вратаря рижан Тимура Билялова на 3-й минуте игры и вывел гостей вперёд. Подмосковный клуб укрепил преимущество на 15-й секунде второго игрового отрезка благодаря Александру Сёмину. «Динамо» отыграло одну шайбу в середине третьей двадцатиминутки — автором результативного броска стал Мэтью Майоне. Несмотря на все старания хозяев, им не удалось уйти от поражения.

Подопечные Валерия Белова прервали серию поражений из трёх матчей, а дружина Гиртса Анкипанса потерпела второе поражение подряд.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
21 ноября 2018, среда. 20:30 МСК
Динамо Р
Рига
1 : 2
0:1, 0:1, 1:0
Витязь
Московская область
0:1 – Гривик (Аалтонен, Сёмин) – 02:39 (5x5), 0:2 – Сёмин (Катичев, Аалтонен) – 20:15 (5x5), 1:2 – Майоне (Дарзиньш, Редлихс М.) – 49:27 (5x5)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент