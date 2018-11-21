Александр Сёмин принёс «Витязю» победу в матче с рижским «Динамо»

«Витязь» одолел рижское «Динамо» со счётом 2:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который состоялся в столице Латвии.

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Марек Гривик пробил вратаря рижан Тимура Билялова на 3-й минуте игры и вывел гостей вперёд. Подмосковный клуб укрепил преимущество на 15-й секунде второго игрового отрезка благодаря Александру Сёмину. «Динамо» отыграло одну шайбу в середине третьей двадцатиминутки — автором результативного броска стал Мэтью Майоне. Несмотря на все старания хозяев, им не удалось уйти от поражения.



Подопечные Валерия Белова прервали серию поражений из трёх матчей, а дружина Гиртса Анкипанса потерпела второе поражение подряд.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.