Маккиннон: мне нравится идея десятиминутного овертайма в формате «три на три»

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон поделился мнением о серии буллитов и овертайме в формате «три на три» в матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.



«Мне кажется, фанаты уже не в таком восторге от буллитов, как раньше. Когда я был маленьким, меня будоражила идея увидеть серию буллитов. Но игра «три на три», на мой вкус, куда интереснее. Это было отличное нововведение.



Думаю, можно пойти даже дальше. Мне нравится идея десятиминутного овертайма «три на три». Или мы можем играть просто до забитого гола», — цитирует Маккиннона официальный сайт НХЛ.

«Колорадо» занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. В 20 матчах нынешнего сезона «лавины» набрали 24 очка.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19