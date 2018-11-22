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«Рейнджерс» обыграли «Айлендерс» благодаря шат-ауту Георгиева

«Рейнджерс» обыграли «Айлендерс» благодаря шат-ауту Георгиева
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» дома разгромил «Нью-Йорк Айлендерс» — 5:0. Голами отметились Филип Хитил, Коди Маклауд, Нил Пионк, Кевин Хейз и Крис Крайдер.

Александр Георгиев оформил шат-аут, отразив 29 бросков и став первой звездой матча. В активе Владислава Наместникова результативная передача за 18 минут и 15 секунд, проведённых на льду.

В параллельном матче «Нью-Джерси Дэвилз» обыграл дома «Монреаль Канадиенс» — 5:2. В составе «дьяволов» дублем отметился Павел Заха, по голу на счету Кайла Палмьери, Нико Хишира и Тейлора Холла. У канадской команды отличились Джонатан Друен и Макс Доми.

Защитник хозяев Егор Яковлев набрал первое очко в НХЛ, сделав результативную передачу. Также в его активе показатель полезности «+1» и один заблокированный бросок за 19.38.

НХЛ - регулярный чемпионат
22 ноября 2018, четверг. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
5 : 0
3:0, 1:0, 1:0
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 – Хитил (Шаттенкирк, Крайдер) – 00:29 (5x5), 2:0 – Маклауд (Деанджело, Строум) – 03:30 (5x5), 3:0 – Пионк (Наместников, Зибанеджад) – 08:04 (5x4), 4:0 – Хейз (Шаттенкирк) – 37:17 (5x5), 5:0 – Крайдер (Зибанеджад) – 56:19 (5x5)
НХЛ - регулярный чемпионат
22 ноября 2018, четверг. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
5 : 2
2:1, 3:0, 0:1
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 – Палмьери (Грин, Коулман) – 06:26 (5x5), 1:1 – Друен (Шоу) – 06:50 (5x5), 2:1 – Хишир (Холл) – 16:55 (5x5), 3:1 – Холл (Яковлев, Юханссон) – 28:59 (5x5), 4:1 – Заха (Юханссон, Братт) – 30:01 (5x5), 5:1 – Заха (Сиверсон, Сени) – 33:47 (5x4), 5:2 – Доми (Друен, Шоу) – 50:52 (5x5)
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