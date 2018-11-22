«Рейнджерс» обыграли «Айлендерс» благодаря шат-ауту Георгиева

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» дома разгромил «Нью-Йорк Айлендерс» — 5:0. Голами отметились Филип Хитил, Коди Маклауд, Нил Пионк, Кевин Хейз и Крис Крайдер.

Александр Георгиев оформил шат-аут, отразив 29 бросков и став первой звездой матча. В активе Владислава Наместникова результативная передача за 18 минут и 15 секунд, проведённых на льду.

В параллельном матче «Нью-Джерси Дэвилз» обыграл дома «Монреаль Канадиенс» — 5:2. В составе «дьяволов» дублем отметился Павел Заха, по голу на счету Кайла Палмьери, Нико Хишира и Тейлора Холла. У канадской команды отличились Джонатан Друен и Макс Доми.

Защитник хозяев Егор Яковлев набрал первое очко в НХЛ, сделав результативную передачу. Также в его активе показатель полезности «+1» и один заблокированный бросок за 19.38.