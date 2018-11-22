«Рейнджерс» — «Айлендерс» — 5:0. Видеообзор первого шат-аута Георгиева в НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» дома разгромил «Нью-Йорк Айлендерс» — 5:0. Голами отметились Филип Хитил, Коди Маклауд, Нил Пионк, Кевин Хейз и Крис Крайдер.

Главной звездой матча стал российский вратарь «Рейнджерс» Александр Георгиев. 22-летний россиянин подменял в этой игре основного голкипера команды Хенрика Лундквиста. Георгиев отразил 29 бросков и оформил первый «сухарь» в карьере на уровне НХЛ.

В этом сезоне россиянин провёл шесть матчей в регулярном чемпионате НХЛ. Георгиев одержал четыре победы при двух поражениях, отражая 91,8% бросков при коэффициенте надёжности 2,93. При этом одно из поражений Георгиев потерпел, когда вышел на замену Лундквиста в первой игре сезона с «Айлендерс» (5:7). Последние четыре матча, которые Александр начинал в стартовом составе, он выиграл.

Видеообзор лучших моментов матча доступен на «Чемпионате».