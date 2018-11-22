«Вегас» обыграл «Аризону» благодаря дублю Пачьоретти

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Вегас Голден Найтс» одержал выездную победу, взяв верх в овертайме над «Аризоной Койотс» — 3:2.

Счёт на 20-й минуте открыл форвард хозяев Дерек Степан, на что финалисты прошлого розыгрыша Кубка Стэнли ответили двумя результативными атаками во втором игровом отрезке – отличились Томаш Носек и Макс Пачьоретти. В третьем периоде Степан восстановил равновесие, оформив дубль. А в овертайме уже вторую шайбу забил Пачьоретти, принеся «Вегасу» победу.

Российский защитник «койотов» Илья Любушкин заработал показатель полезности «-1», нанёс 2 броска в створ и совершил 2 силовых приёма, проведя на льду 14 минут и 50 секунд.

Вегас» поднялся на 12-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции, набрав 21 очко. «Аризона» (20) — 13-я.