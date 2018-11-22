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Дубль Лайне не помешал «Калгари» победить «Виннипег»

Дубль Лайне не помешал «Калгари» победить «Виннипег»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Калгари Флэймз» дома победил «Виннипег Джетс» — 6:3 (5:1, 0:1, 1:1).

Исход матча был предрешён ещё в первом периоде, который остался за подопечными Билла Питерса (5:1). В составе «огоньков» по разу отличились Диллон Дюбе, Сэм Беннетт, Мэттью Ткачук, Марк Янковски и Джонни Годро. Гости усилиями Патрика Лайне, оформившего дубль, смогли вернуть интригу в матч, но на большее их не хватило. Дерек Райан поразил пустые ворота и установил окончательный счёт.

НХЛ - регулярный чемпионат
22 ноября 2018, четверг. 06:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
6 : 3
5:1, 0:1, 1:1
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 – Танев (Копп, Лаури) – 00:15 (5x5), 1:1 – Дюбе (Янковски, Хэтэуэй) – 02:07 (5x5), 2:1 – Беннетт (Ткачук) – 08:20 (5x5), 3:1 – Ткачук (Броди, Беннетт) – 11:35 (5x5), 4:1 – Янковски – 14:22 (5x5), 5:1 – Годро (Монахан, Хэнифин) – 19:13 (5x5), 5:2 – Лайне (Уилер, Бафлин) – 39:46 (5x5), 5:3 – Лайне (Бафлин, Шайфли) – 46:17 (5x4), 6:3 – Райан (Годро, Линдхольм) – 58:12 (en)

В параллельном матче «Анахайм Дакс» дома был сильнее «Ванкувер Кэнакс» — 4:3 (1:0, 1:1, 2:2).

Главным героем встречи стал вратарь «Дакс» Джон Гибсон, отразивший 25 бросков. В составе победителей отличились Райан Гецлаф, Ондржей Каше, Адам Энрике и Калле Коссила. Российский форвард «Кэнакс» Николай Голдобин отметился голом и результативной передачей.

НХЛ - регулярный чемпионат
22 ноября 2018, четверг. 06:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
4 : 3
1:0, 1:1, 2:2
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 – Гецлаф – 10:13 (5x5), 1:1 – Пульо (Ганье) – 24:15 (5x5), 2:1 – Каше (Махура, Сильверберг) – 27:14 (5x4), 3:1 – Энрике (Монтур, Гецлаф) – 47:09 (5x5), 3:2 – Голдобин (Виртанен) – 48:07 (5x5), 4:2 – Коссила (Гиббонс, Ритчи) – 50:53 (5x5), 4:3 – Хорват (Голдобин, Хаттон) – 55:16 (5x4)
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