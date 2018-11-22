Дубль Лайне не помешал «Калгари» победить «Виннипег»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Калгари Флэймз» дома победил «Виннипег Джетс» — 6:3 (5:1, 0:1, 1:1).

Исход матча был предрешён ещё в первом периоде, который остался за подопечными Билла Питерса (5:1). В составе «огоньков» по разу отличились Диллон Дюбе, Сэм Беннетт, Мэттью Ткачук, Марк Янковски и Джонни Годро. Гости усилиями Патрика Лайне, оформившего дубль, смогли вернуть интригу в матч, но на большее их не хватило. Дерек Райан поразил пустые ворота и установил окончательный счёт.

В параллельном матче «Анахайм Дакс» дома был сильнее «Ванкувер Кэнакс» — 4:3 (1:0, 1:1, 2:2).

Главным героем встречи стал вратарь «Дакс» Джон Гибсон, отразивший 25 бросков. В составе победителей отличились Райан Гецлаф, Ондржей Каше, Адам Энрике и Калле Коссила. Российский форвард «Кэнакс» Николай Голдобин отметился голом и результативной передачей.