Нападающий «Флориды» Майк Хоффман набрал очки в 17-м матче подряд

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» дома разгромил «Флориду Пантерз» — 7:3. Дублем в составе победителей отметился защитник Райан Макдона, по голу на счету Мэтью Жозефа, Никиты Кучерова, Янни Гурда, Адама Эрни и Стивена Стэмкоса. У «пантер» забили Трой Брауэр, Александр Барков и Майк Хоффман.

Хоффман продлил свою результативную серию, набрав очки в 17-м матче подряд. В последний раз канадский нападающий завершал встречу без набранных очков 12 октября. Всего в этом чемпионате Майк лишь дважды уходил с площадки без результативных баллов. В этом сезоне на счету 28-летнего нападающего 20 (10+10) очков в 19 встречах при показателе полезности «-4»

Видео гола также можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.