Ринне установил рекорд НХЛ по победам среди финских вратарей

В первом матче после увольнения Майка Йео «Сент-Луис Блюз» на выезде уступил «Нэшвиллу Предаторз» — 1:4. В составе «хищников» голы на счету Фредерика Годро, Филипа Форсберга, Остина Уотсона и Райана Эллиса. У «блюзменов» отличился Роберт Томас.

Этот матч стал историческим для голкипера «Нэшвилла» Пекки Ринне. Опытный вратарь одержал 320-ю победу за карьеру в НХЛ и установил рекорд лиги по победам среди финских вратарей. Прежнее достижение принадлежала Миикки Кипрусоффу (319 побед).

Ринне был выбран «Нэшвиллом» в восьмом раунде драфта-2004. Он проводит в НХЛ 13-й сезон и всё это время выступает только за одну команду.



В нынешнем сезоне Ринне принял участие в 12 матчах регулярного чемпионата, восемь из которых завершились его победами, а два— поражением. Финн отразил 94,2% бросков при коэффициенте надёжности 1,69 и записал на свой счёт два сухих матча.