Ковальчук делит с Фанёфом звание худшего игрока «Лос-Анджелеса» по полезности

В заключительном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Колорадо Эвеланш» на выезде разгромил «Лос-Анджелес Кингз» — 7:3 (2:1, 2:0, 3:2).

В очередной раз неудачным образом сложилась игра для российского нападающего «Кингз» Ильи Ковальчука. Он заработал показатель полезности «-2» и отметился одним удалением, которое было реализовано. В этом сезоне общая полезность Ковальчука составляет уже «-10», вследствие чего он делит с защитником Дионом Фанёфом звание худшего игрока «Лос-Анджелеса» по показателю полезности.

В 20 матчах этого сезона на счету Ильи пять заброшенных шайб и девять результативных передач при среднем игровом времени 18.18. 35-летний нападающий не может набрать баллов на протяжении уже семи встреч кряду.