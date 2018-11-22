Итоги дня НХЛ для россиян: три балла Кучерова, шат-аут Георгиева, очко Яковлева

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В 14 матчах дня приняли участие 26 российских хоккеистов.
Турнирная таблица и результаты всех матчей НХЛ
Голкипер Александр Георгиев оформил первый шат-аут в карьере, отразив 29 бросков и став первой звездой матча. В активе Владислава Наместникова результативная передача за 18 минут и 15 секунд, проведённых на льду. Вратарь Семён Варламов отразил 32 броска, защитник Никита Задоров отметился заброшенной шайбой, а нападающий Владислав Каменев набрал 2 (1+1) очка. Форвард Илья Ковальчук заработал показатель полезности «-2» и отметился одним удалением, которое было реализовано. В активе Евгения Малкина заброшенная шайба, показатель полезности «+1», два броска в створ и 55 % выигранных вбрасываний за 16 минут и 47 секунд, проведённых на льду. Антон Худобин отразил 11 бросков из 16 и был заменён. У Александра Радулова результативная передача, «+1», удаление, которое было реализовано, 2 броска и 3 силовых приёма за 15.36. Валерий Ничушкин сыграл 15.32. Александр Овечкин сделал результативную передачу, заработал показатель полезности «+1» и 2 минуты штрафа и дважды бросил в створ за 22.21. Дмитрий Орлов сыграл 24 минуты. Артём Анисимов сделал голевой пас и выиграл 22% вбрасываний за 16.46. Защитник Егор Яковлев набрал первое очко в НХЛ, сделав результативную передачу. Также в его активе показатель полезности «+1» и один заблокированный бросок за 19.38. На счету Никиты Кучерова 3 (1+2) очка, также в его активе показатель полезности «+2», 3 броска в створ ворот за 20 минут и 25 секунд, проведённых на льду. Защитник Михаил Сергачёв бросил 4 раза за 18.57. У Евгения Дадонова «-1» и 4 броска за 16.45. Андрей Свечников забил пятый гол в сезоне, также в его активе показатель полезности «+2», 8 бросков в створ и статус третьей звезды матча, он сыграл 15.17. У защитников «Торонто» Никиты Зайцева и Игоря Ожиганова по «-1» за 19.04 и 15.34 соответственно.
|Вратарь
|Клуб
|Сейвы
|%ОБ
|Счёт
|Георгиев
|«Рейнджерс»
|29 из 29
|100,0
|5:0
|Худобин
|«Даллас»
|11 из 16
|68,8
|1:5
|Варламов
|«Колорадо»
|33 из 36
|91,7
|7:3
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Наместников (н)
|«Рейнджерс»
|0+1
|0
|0
|0
|1
|3
|-
|18.15
|Ничушкин (н)
|«Даллас»
|0+0
|0
|0
|1
|1
|1
|-
|15.32
|Радулов (н)
|«Даллас»
|0+1
|+1
|2
|2
|3
|0
|-
|15.36
|Малкин (н)
|«Питтсбург»
|1+0
|+1
|0
|2
|0
|0
|55%
|16.47
|Анисимов (н)
|«Чикаго»
|0+1
|0
|0
|1
|1
|1
|22%
|16.46
|Овечкин (н)
|«Вашингтон»
|0+1
|+1
|2
|2
|1
|1
|-
|22.21
|А. Свечников (н)
|«Каролина»
|1+0
|+2
|0
|8
|1
|0
|-
|15.17
|Дадонов (н)
|«Флорида»
|0+0
|-1
|0
|4
|0
|1
|-
|16.45
|Кучеров (н)
|«Тампа»
|1+2
|+2
|0
|3
|1
|0
|-
|20.25
|Барбашёв (н)
|«Сент-Луис»
|0+0
|-2
|0
|0
|0
|0
|0
|08.25
|Сошников (н)
|«Сент-Луис»
|0+0
|-2
|0
|0
|0
|0
|-
|05.40
|Тарасенко (н)
|«Сент-Луис»
|0+0
|-1
|0
|6
|1
|1
|-
|20.39
|Голдобин (н)
|«Ванкувер»
|1+1
|+1
|0
|2
|0
|1
|-
|20.47
|Каменев (н)
|«Колорадо»
|1+1
|+1
|0
|2
|1
|0
|56%
|14.34
|Ковальчук (н)
|«Лос-Анджелес»
|0+0
|-2
|2
|1
|2
|0
|0%
|16.02
|Задоров (з)
|«Колорадо»
|1+0
|+2
|4
|2
|0
|1
|-
|17.13
|Любушкин (з)
|«Аризона»
|0+0
|-1
|0
|2
|2
|1
|-
|14.50
|Сергачёв (з)
|«Тампа-Бэй»
|0+0
|0
|0
|4
|0
|1
|-
|18.57
|Проворов (з)
|«Филадельфия»
|0+0
|+1
|0
|0
|1
|1
|-
|23.20
|Зайцев (з)
|«Торонто»
|0+0
|-1
|0
|0
|2
|4
|-
|19.04
|Ожиганов (з)
|«Торонто»
|0+0
|-1
|0
|1
|2
|1
|-
|15.34
|Орлов (з)
|«Вашингтон»
|0+0
|0
|0
|1
|0
|1
|-
|24.00
|Яковлев (з)
|«Нью-Джерси»
|0+1
|+1
|0
|0
|0
|1
|-
|19.38