Итоги дня НХЛ для россиян: три балла Кучерова, шат-аут Георгиева, очко Яковлева

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В 14 матчах дня приняли участие 26 российских хоккеистов.

Турнирная таблица и результаты всех матчей НХЛ

Голкипер Александр Георгиев оформил первый шат-аут в карьере, отразив 29 бросков и став первой звездой матча. В активе Владислава Наместникова результативная передача за 18 минут и 15 секунд, проведённых на льду. Вратарь Семён Варламов отразил 32 броска, защитник Никита Задоров отметился заброшенной шайбой, а нападающий Владислав Каменев набрал 2 (1+1) очка. Форвард Илья Ковальчук заработал показатель полезности «-2» и отметился одним удалением, которое было реализовано. В активе Евгения Малкина заброшенная шайба, показатель полезности «+1», два броска в створ и 55 % выигранных вбрасываний за 16 минут и 47 секунд, проведённых на льду. Антон Худобин отразил 11 бросков из 16 и был заменён. У Александра Радулова результативная передача, «+1», удаление, которое было реализовано, 2 броска и 3 силовых приёма за 15.36. Валерий Ничушкин сыграл 15.32. Александр Овечкин сделал результативную передачу, заработал показатель полезности «+1» и 2 минуты штрафа и дважды бросил в створ за 22.21. Дмитрий Орлов сыграл 24 минуты. Артём Анисимов сделал голевой пас и выиграл 22% вбрасываний за 16.46. Защитник Егор Яковлев набрал первое очко в НХЛ, сделав результативную передачу. Также в его активе показатель полезности «+1» и один заблокированный бросок за 19.38. На счету Никиты Кучерова 3 (1+2) очка, также в его активе показатель полезности «+2», 3 броска в створ ворот за 20 минут и 25 секунд, проведённых на льду. Защитник Михаил Сергачёв бросил 4 раза за 18.57. У Евгения Дадонова «-1» и 4 броска за 16.45. Андрей Свечников забил пятый гол в сезоне, также в его активе показатель полезности «+2», 8 бросков в створ и статус третьей звезды матча, он сыграл 15.17. У защитников «Торонто» Никиты Зайцева и Игоря Ожиганова по «-1» за 19.04 и 15.34 соответственно.

Вратарь Клуб Сейвы %ОБ Счёт Георгиев «Рейнджерс» 29 из 29 100,0 5:0 Худобин «Даллас» 11 из 16 68,8 1:5 Варламов «Колорадо» 33 из 36 91,7 7:3