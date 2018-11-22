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Итоги дня НХЛ для россиян: три балла Кучерова, шат-аут Георгиева, очко Яковлева

Итоги дня НХЛ для россиян: три балла Кучерова, шат-аут Георгиева, очко Яковлева
Хоккей / НХЛ

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В 14 матчах дня приняли участие 26 российских хоккеистов.

Турнирная таблица и результаты всех матчей НХЛ

Голкипер Александр Георгиев оформил первый шат-аут в карьере, отразив 29 бросков и став первой звездой матча. В активе Владислава Наместникова результативная передача за 18 минут и 15 секунд, проведённых на льду. Вратарь Семён Варламов отразил 32 броска, защитник Никита Задоров отметился заброшенной шайбой, а нападающий Владислав Каменев набрал 2 (1+1) очка. Форвард Илья Ковальчук заработал показатель полезности «-2» и отметился одним удалением, которое было реализовано. В активе Евгения Малкина заброшенная шайба, показатель полезности «+1», два броска в створ и 55 % выигранных вбрасываний за 16 минут и 47 секунд, проведённых на льду. Антон Худобин отразил 11 бросков из 16 и был заменён. У Александра Радулова результативная передача, «+1», удаление, которое было реализовано, 2 броска и 3 силовых приёма за 15.36. Валерий Ничушкин сыграл 15.32. Александр Овечкин сделал результативную передачу, заработал показатель полезности «+1» и 2 минуты штрафа и дважды бросил в створ за 22.21. Дмитрий Орлов сыграл 24 минуты. Артём Анисимов сделал голевой пас и выиграл 22% вбрасываний за 16.46. Защитник Егор Яковлев набрал первое очко в НХЛ, сделав результативную передачу. Также в его активе показатель полезности «+1» и один заблокированный бросок за 19.38. На счету Никиты Кучерова 3 (1+2) очка, также в его активе показатель полезности «+2», 3 броска в створ ворот за 20 минут и 25 секунд, проведённых на льду. Защитник Михаил Сергачёв бросил 4 раза за 18.57. У Евгения Дадонова «-1» и 4 броска за 16.45. Андрей Свечников забил пятый гол в сезоне, также в его активе показатель полезности «+2», 8 бросков в створ и статус третьей звезды матча, он сыграл 15.17. У защитников «Торонто» Никиты Зайцева и Игоря Ожиганова по «-1» за 19.04 и 15.34 соответственно.

ВратарьКлубСейвы%ОБСчёт
Георгиев«Рейнджерс»29 из 29100,05:0
Худобин«Даллас»11 из 1668,81:5
Варламов«Колорадо»33 из 3691,77:3
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Наместников (н)«Рейнджерс»0+100013-18.15
Ничушкин (н)«Даллас»0+000111-15.32
Радулов (н)«Даллас»0+1+12230-15.36
Малкин (н)«Питтсбург»1+0+1020055%16.47
Анисимов (н)«Чикаго»0+10011122%16.46
Овечкин (н)«Вашингтон»0+1+12211-22.21
А. Свечников (н)«Каролина»1+0+20810-15.17
Дадонов (н)«Флорида»0+0-10401-16.45
Кучеров (н)«Тампа»1+2+20310-20.25
Барбашёв (н)«Сент-Луис»0+0-20000008.25
Сошников (н)«Сент-Луис»0+0-20000-05.40
Тарасенко (н)«Сент-Луис»0+0-10611-20.39
Голдобин (н)«Ванкувер»1+1+10201-20.47
Каменев (н)«Колорадо»1+1+1021056%14.34
Ковальчук (н)«Лос-Анджелес»0+0-221200%16.02
Задоров (з)«Колорадо»1+0+24201-17.13
Любушкин (з)«Аризона»0+0-10221-14.50
Сергачёв (з)«Тампа-Бэй»0+000401-18.57
Проворов (з)«Филадельфия»0+0+10011-23.20
Зайцев (з)«Торонто»0+0-10024-19.04
Ожиганов (з)«Торонто»0+0-10121-15.34
Орлов (з)«Вашингтон»0+000101-24.00
Яковлев (з)«Нью-Джерси»0+1+10001-19.38
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