Холл — о пасе Яковлева: российские защитники любят делать такие передачи

Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Тейлор Холл после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс» (5:2) рассказал о своей заброшенной шайбе.

«Я не просил шайбу, просто оставался открытым. Российские защитники иногда любят делать передачи в таких ситуациях, так что я оставался открытым и был готов к пасу. Он отлично сыграл и набрал отменное первое очко», — цитирует Холла официальный сайт НХЛ.

Видео также можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

В сезоне-2017/18 Яковлев провёл 35 матчей в «регулярке» в составе клуба из Северной столицы и набрал 9 (5+4) очков при показателе полезности «+18» и 14 минутах штрафного времени. В плей-офф на счету Яковлева одна результативная передача в семи проведённых играх. По окончании сезона защитник, ставший в феврале 2018 года олимпийским чемпионом в составе сборной России, подписал соглашение с «Нью-Джерси».