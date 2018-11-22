Дрегер: ещё несколько дней назад Хичкок не мог найти свои коньки

Обозреватель TSN Даррен Дрегер прокомментировал назначение на пост главного тренера «Эдмонтон Ойлерз» опытного Кена Хичкока взамен уволенного Тодда Маклеллана.



«Я не думаю, что «нефтяникам» пришлось долго уговаривать Хичкока, всё решилось быстро, хотя и было неожиданностью. Несколько дней назад я говорил с ним и спрашивал, может ли он снова помочь «Сент-Луису» взамен Майка Йео. Он сказал, что сомневается в этом и даже не знает, сможет ли он найти свои коньки. Мы обменялись мыслями про «Эдмонтон», хотя об «Ойлерз», признаюсь, я его подробно не спрашивал. Я не удивляюсь, что руководство «нефтяников» просто пытается воспользоваться тренером-ветераном, у которого есть возможность помочь в краткосрочной перспективе.



Один из тренеров команды Западной конференции сказал мне, что кроме скорости Макдэвида и их связки с Драйзайтлем, у «Эдмонтона» нет козырей, против них очень легко играть. Они пытаются играть в ту игру, которая не работает. Нравится Макдэвиду и компании или нет, но с Хичкоком им придётся научиться обороняться, и это касается не только защитников. Трудно представить, что это сделает команду ещё хуже», — сказал Дрегер в эфире TSN Leafs Lunch.

Хичкок как Крикунов. Вышел с пенсии, чтобы мучить Макдэвида Бывший тренер Тарасенко тоже никак не достроит забор.