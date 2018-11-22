Варламов — пятый российский вратарь, одержавший 200 побед за карьеру в НХЛ

В заключительном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Колорадо Эвеланш» на выезде разгромил «Лос-Анджелес Кингз» — 7:3 (2:1, 2:0, 3:2).



Российский вратарь «Колорадо» Семён Варламов отразил 33 броска и достиг отметки в 200 побед за карьеру в НХЛ. Для достижения этой отметки Семёну потребовалось провести 413 матчей. Варламов — пятый российский вратарь, одержавший 200 побед за карьеру в НХЛ.

Фото также можно посмотреть в официальном «твиттере» «Колорадо».

Национальный рекорд принадлежит Евгению Набокову (353 победы), второе место занимает Николай Хабибулин (333), топ-3 замыкает вратарь «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский (225). Также отметку в 200 побед преодолел Илья Брызгалов (221).