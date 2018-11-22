Александр Георгиев признан второй звездой дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига определила лучших хоккеистов прошедшего игрового дня, информирует официальный сайт лиги.

Главной звездой дня стал вратарь «Нэшвилл Предаторз» Пекка Ринне, отразивший 28 бросков из 29 в игре с «Сент-Луис Блюз» (4:1). Опытный вратарь одержал 320-ю победу за карьеру в НХЛ и установил рекорд лиги по победам среди финских вратарей.

Второй звездой дня стал голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев, отыгравший на ноль во встрече с «Нью-Йорк Айлендерс» (5:0). Георгиев отразил 29 бросков и оформил первый «сухарь» в карьере на уровне НХЛ.

Замкнул топ-3 нападающий «Детройт Ред Уингз» Андреас Атанасиу, оформивший дубль в матче с «Бостон Брюинз» (3:2 ОТ). Андреас стал автором победной шайбы.