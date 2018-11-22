Бриндамор: Свечников набирает обороты, от него стала исходить уверенность

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор прокомментировал игру российского нападающего «ураганов» Андрея Свечникова в матче с «Торонто Мэйпл Лифс» (5:2).

«Он набирает обороты. От него стала исходить уверенность. Он цепляется за шайбы в чужой зоне и с большим напором идёт на ворота», — цитирует Бриндамора официальный сайт НХЛ.

Свечников забил пятый гол в сезоне, также в его активе показатель полезности «+2». Андрей установил личный рекорд по броскам в одном матче НХЛ, восемь раз угодив в створ ворот Фредерика Андерсена, проведя на льду 15 минут 17 секунд. Ранее Свечников ни разу не производил больше семи бросков за игру.



В этом сезоне Андрей забросил пять шайб и сделал четыре результативные передачи в 21 матче регулярного чемпионата при полезности «-2» и 16 штрафных минутах.