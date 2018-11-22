Монтгомери: за «Питтсбург» играют два лучших хоккеиста в НХЛ, мне жаль Худобина

Главный тренер «Даллас Старз» Джим Монтгомери не стал винить российского вратаря Антона Худобина за поражение в матче регулярного чемпионата с «Питтсбург Пингвинз» (1:5).

«Мне было жаль Худобина. Он великолепный вратарь, но в составе соперника собраны одни из лучших игроков в мире. За них играет лучший хоккеист в мире, а возможно, что и второй игрок в мире. Мы дали слишком много пространства и времени им. Ответственность лежит на нашей защите, а никак не на Добби. Я убрал его со льда и сказал, чтобы он забыл о случившемся и готовился к следующей игре», — сказал Монтгомери, объясняя замену Худобина.

Российский вратарь пропустил пять шайб после 16 бросков и по ходу матча уступил место в воротах Лэндону Боу.