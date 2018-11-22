Фридман: если в «Сент-Луисе» хотят перемен, то могут обменять Тарасенко

Известный североамериканский обозреватель телеканала Sportsnet Эллиотт Фридман прокомментировал возможный обмен форварда «Сент-Луис Блюз» Владимира Тарасенко.

«Во время медиаконференции босс «музыкантов» Даг Армстронг охотно говорил о костяке команды, о её ядре. Возможно, что время, когда составляющие его хоккеисты могли вместе давать результат, истекло. Для того чтобы извлечь эту информацию из речей Армстронга, требовалось немало потрудиться, но вершину айсберга в деле обменов мы уже видели — это была сделка, в результате которой в команде появился Райан О'Райлли.

Теперь одним из парней, о котором стоит поразмышлять, является Тарасенко. Были слухи, что «Сент-Луис» не всегда был им доволен, потому что он подписал крупный контракт, но официально под запись мне никто такой информации не давал. Я не слышал, чтобы фамилия Владимира фигурировала в слухах об обмене. Но это вроде бы так, ребята. И если «блюзмены» действительно хотят перемен, то это та сделка, которую они могут провернуть. Хотя в таком обмене очень трудно выиграть, потому что мы все знаем, насколько Тарасенко талантлив», — сказал Фридман в эфире NHL Network.